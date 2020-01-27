حمدي فتحي: أعود للملاعب أواخر مايو

حدد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي موعد عودته للملاعب بعد تعافيه من إصابته بقطع كامل في غضروف الركبة.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وأشار فتحي خلال استضافته بقناة اون سبورت "أعود للمشاركة في المباريات أواخر شهر مايو".

وأوضح "لقد تعرضت للإصابة قبل شهرين ونصف في مران المنتخب، لم يحدث أي احتكاك بل كرة عادية مهدتها بقدمي اليمنى ومع الاستدارة والارتكاز على قدمي اليسرى، لم أشعر بقدمي اليمنى على الأرض".

وتابع "عدت من ألمانيا يوم الجمعة الماضي بعد رحلة علاجية للعرض على الجراح والاستشاري الألماني الذي أجرى لي الجراحة، لقد سمح لي بأداء العلاج الطبيعي وتقوية وثني الركبة، لكن دون حركة أو ركض، لأن قدمي لم تلمس الأرض منذ شهرين".

وواصل "أشعر بتحسن حالتي، والمرحلة العلاجية الحالية تستغرق 3 أسابيع، ثم أسافر إلى ألمانيا يوم 25 فبراير، وأبقى هناك لمدة شهر أخضع لعلاج طبيعي وتأهيل لأكون قادرا على الركض".

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