إريكسن يصل ميلانو تمهيدا للانضمام لـ إنتر

الإثنين، 27 يناير 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

وصل كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام إلى مدينة ميلانو تمهيدا للانضمام إلى إنتر خلال الساعات المقبلة.

وبذلك تنتهي أسابيع من الترقب للصفقة التي استطاع إنتر فيها التفوق على برشلونة الذي أظهر اهتمامه بضم اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

منذ يوم الأحد علم الجميع أن كل شيء حُسم، ويتبقى فقط الكشف الطبي والإعلان الرسمي. الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنام لـ إنتر.

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شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها بواسطة المؤثوق جيانلوكا دي مارزيو إتمام الاتفاق بين توتنام الإنجليزي وإنتر على انضمام إريكسن للعملاق الإيطالي.

وينص العقد بين الطرفين على لعب مباراة ودية بين توتنام وإنتر.

وينتهي عقد إريكسن مع نهاية الموسم الحالي ورفض في وقت سابق تجديد عقده مع توتنام، مما جعل الفريق الإنجليزي يرغب في بيعه للاستفادة المادية منه.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

ويحتل إنتر المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وفي الدوري الأوروبي، يستعد إنتر لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية.

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