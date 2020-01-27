إريكسن يصل ميلانو تمهيدا للانضمام لـ إنتر

وصل كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام إلى مدينة ميلانو تمهيدا للانضمام إلى إنتر خلال الساعات المقبلة.

وبذلك تنتهي أسابيع من الترقب للصفقة التي استطاع إنتر فيها التفوق على برشلونة الذي أظهر اهتمامه بضم اللاعب في الأيام القليلة الماضية.

منذ يوم الأحد علم الجميع أن كل شيء حُسم، ويتبقى فقط الكشف الطبي والإعلان الرسمي. الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنام لـ إنتر.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها بواسطة المؤثوق جيانلوكا دي مارزيو إتمام الاتفاق بين توتنام الإنجليزي وإنتر على انضمام إريكسن للعملاق الإيطالي.

وينص العقد بين الطرفين على لعب مباراة ودية بين توتنام وإنتر.

وينتهي عقد إريكسن مع نهاية الموسم الحالي ورفض في وقت سابق تجديد عقده مع توتنام، مما جعل الفريق الإنجليزي يرغب في بيعه للاستفادة المادية منه.

فيديو وصول إيركسين إلى ميلان 🔵pic.twitter.com/ktdxMlFdZW — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2020

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

ويحتل إنتر المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وفي الدوري الأوروبي، يستعد إنتر لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية.

اقرأ أيضا

8 لحظات تلخص مسيرة عظيمة لـ كوبي براينت

كلوب: صلاح وماني وفان دايك في أشد الحاجة للراحة

تقرير: ليفربول بدأ إجراءات تنظيم احتفال الفوز بالدوري

سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

فايلر يستشهد بـ برشلونة ويصرح: غياب أفشة؟ لن أشرح سبب كل قرار في وسائل الإعلام