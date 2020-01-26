تشكيل النجم الساحلي - المساكني وعريبي يقودان الهجوم ضد الأهلي

يقود كريم عريبي هجوم النجم الساحلي أمام الأهلي في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في استاد السلام وتنطلق في تمام التاسعة.

ودفع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي بكريم عريبي في الهجوم بجانب إيهاب المساكني، في ظل غياب سليماني كوليبالي للإصابة.

وجاء تشكيل النجم لمواجهة الأهلي كالآتي:

المرمى: أشرف كرير.

الدفاع: بهاء السلامي – زياد بوغطاس – عمار الجمل.

الوسط: وجدي كشريدة – سليم بوخنشوش – محمد أمين بن عمر – مالك بميو – مرتضى بن وناس.

الهجوم: إيهاب المساكني – كريم عريبي.

اقرأ أيضا:

أول تصريح من صلاح محسن بعد انتقاله إلى سموحة

بنود تعاقد سموحة مع صلاح محسن

الزمالك ودور الثمانية الإقصائي في دوري الأبطال

ما يحتاج الأهلي لتفاديه أمام النجم الساحلي

هل يسير كونتي على خطى العظماء الستة؟