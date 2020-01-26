تشكيل النجم الساحلي - المساكني وعريبي يقودان الهجوم ضد الأهلي

الأحد، 26 يناير 2020 - 20:18

كتب : أحمد الخولي

النجم

يقود كريم عريبي هجوم النجم الساحلي أمام الأهلي في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في استاد السلام وتنطلق في تمام التاسعة.

ودفع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي بكريم عريبي في الهجوم بجانب إيهاب المساكني، في ظل غياب سليماني كوليبالي للإصابة.

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وجاء تشكيل النجم لمواجهة الأهلي كالآتي:

المرمى: أشرف كرير.

الدفاع: بهاء السلامي – زياد بوغطاس – عمار الجمل.

الوسط: وجدي كشريدة – سليم بوخنشوش – محمد أمين بن عمر – مالك بميو – مرتضى بن وناس.

الهجوم: إيهاب المساكني – كريم عريبي.

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