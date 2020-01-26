تشكيل الأهلي – مروان والشيخ أساسيان ضد النجم الساحلي.. واستبعاد أفشة

الأحد، 26 يناير 2020 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - طنطا - الدوري المصري

يعتمد السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي على مروان محسن كمهاجم صريح أمام النجم الساحلي.

الأهلي يستضيف النجم الساحلي في التاسعة مساءً يوم الأحد في استاد السلام ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الثلاثي أحمد الشيخ وحسين الشحات وجونيور أجايي خلف مروان محسن، بينما خرج محمد مجدي "أفشة" من قائمة الأهلي بالكامل.

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ويجلس الوافد الجديد أليو بادجي على مقاعد البدلاء رفقة; شريف إكرامي – محمود متولي – أيمن أشرف – أحمد فتحي - وليد سليمان – محمود عبد المنعم "كهربا".

وخرج من قائمة الأهلي بالكامل كل من: أفشة وجيرالدو وعلي لطفي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – أليو ديانج

الوسط الهجومي: أحمد الشيخ – حسين الشحات – جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن

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