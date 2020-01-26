ماتزاري بعد الـ 7-0 التاريخية: كلمة واحدة فقط يمكنني قولها الآن

لم يجد والتر ماتزاري المدير الفني لفريق تورينو الإيطالي كلمات مناسبة ليصف خسارة فريقه التاريخية بسباعية مقابل لا شيء أمام أتالانتا.

أتلانتا دمر تورينو بسباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

ويعد السقوط بسباعية مقابل لا شيء، هو أكبر هزيمة في تاريخ تورينو في الدوري الإيطالي، بالتساوي مع هزيمته أمام ميلان عام 1950. (طالع التفاصيل)

وتحدث ماتزاري عن خسارة فريقه بسباعية قائلا: "جئت هنا فقط لأقول كلمة واحدة. أنا أسف".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة DAZN عقب المباراة "لا يمكن على الإطلاق الدفاع عما حدث. الأداء لم يكن مبررا على ولا يمكن الدفاع عنه".

وتابع "لا يوجد أي شيء آخر لأقوله سوى الاعتذار".

وأتم "أخبرت اللاعبين بأننا سنواصل تدريباتنا ولنرى بعد ذلك ما سيحدث".

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ويستعد تورينو لمواجهة ميلان يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس إيطاليا.

أكبر انتصار في تاريخ أتالانتا، قبل اليوم السبت، كان أمام أودينيزي 7-1 الموسم الحالي وأمام تريستيينا 7-1 في موسم 1951-52، ولكن الآن الرقم أصبح من نصيب موسم 2019-20.

ويعد السقوط بسباعية مقابل لا شيء، هو أكبر هزيمة في تاريخ تورينو في الدوري الإيطالي، بالتساوي مع هزيمته أمام ميلان عام 1950.

ويبقى أكبر انتصار في تاريخ الكرة الإيطالية من نصيب الجيل الذهبي لـ تورينو عندما سحق أليساندريا بعشرة أهداف دون رد عام 1948.

وسجل أتالانتا أكبر انتصار لأي فريق خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإيطالي.

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