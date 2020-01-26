تشكيل ليفربول - صلاح احتياطي أمام شوروسبري في كأس إنجلترا

الأحد، 26 يناير 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد - الدوري الإنجليزي

يجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول في مواجهة شوروسبري تاون في دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة في تشكيل هذه المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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المرمى: أدريان.

الدفاع: ويليامز – جويل ماتيب – ديان لوفرين – ياسر العروسي.

الوسط: فابينيو – شيريفيا – جونز.

الهجوم: إيليوت – مينامينو – ديفوك أوريجي.

بينما جاءت مقاعد بدلاء ليفربول كالآتي:

كيليهر – نابي كيتا – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح – تشامبرلين – هوفر – ترينت أليكسندر أرنولد.

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