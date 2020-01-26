ناينجولان بعد هدفه القاتل: إنتر عاملني بشكل سيئ

الأحد، 26 يناير 2020 - 17:50

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - كالياري

أبدى رادجا ناينجولان لاعب كالياري، استيائه من المعاملة التي تلقاها خلال تواجده في إنتر.

ناينجولان سجل هدفا قاتلا خطف به تعادلا ثمينا بهدف لكل طرف أمام فريقه السابق إنتر، وأزّم موقفه في مقدمة جدول الدوري الإيطالي.

وصرّح ناينجولان بعد المباراة: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد منذ البداية، حضرنا إلى هنا لنفرض شخصيتنا ونتناقل الكرة".

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اللاعب البلجيكي رفض الاحتفال أمام فريقه السابق: "لدي احترام كبير لجماهير إنتر وزملائي السابقين، ولكني شعرت أنهم عاملوني كأني لاعب محدود الموهبة عندما كنت هنا".

وأتم في حديثه لـ DAZN: "أتمنى لهم الأفضل في المستقبل. لا أدري ما يخبئه لي مستقبلي. أركز فقط على مبارياتي وأقاتل مع زملائي، فنحن نقاتل لأجل شيء مهم".

ناينجولان (31 عاما) سجل 7 أهداف في 36 مباراة مع إنتر الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى كالياري على سبيل الإعارة.

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