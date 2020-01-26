بقدم لاعبه.. إنتر يواصل نزيفه في الدوري بتعثر ثالث على التوالي

فقد إنتر ميلان نقطتين جديدتين في سباق الدوري الإيطالي بالتعادل يوم الأحد بهدف لمثله أمام ضيفه كالياري في الجولة 21.

واستمر نزيف النقاط لفريق نيراتزوري الذي تعادل للمباراة الثالثة تواليا في البطولة مانحا يوفنتوس فرصة توسيع الفارق في الصدارة.

ورفع رجال أنطونيو كونتي رصيدهم إلى 48 نقطة ويحتل إنتر وصافة الترتيب مبتعدا عن يوفنتوس بثلاث نقاط، بينما استمر كالياري سابعا ورصيده 31 نقطة.

وتقدم إنتر عن طريق نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 29، لكن رادجا ناينجولان لاعبه المعار إلى كالياري أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 78.

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وحاول إنتر تدارك الموقف في الدقائق الأخيرة لكن ازدادت مهمته صعوبة بعد طرد مارتينيز في الدقيقة 94.

ويستضيف إنتر فريق فيورنتينا يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا ثم يحل ضيفا على أودينيزي يوم الأحد.

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