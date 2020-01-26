أجيري يعطل أتليتكو وليجانيس يترك ذيل ترتيب الدوري الإسباني

أجبر ليجانيس مضيفه أتليتكو مدريد على التعادل بدون أهداف يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإسباني ليترك الأول ذيل ترتيب البطولة.

ولم يقدر فريق روخيبلانكوس على إختراق دفاع ليجانيس، الذي يقوده خافيير أجيري مدرب مصر السابق، ليحصد نقطة من المباراة ويرفع رصيده إلى 36 نقطة ويظل رابعا في ترتيب البطولة.

بينما تخطى ليجانيس، الذي لعب اللحظات الأخيرة من المباراة منقوصا بعد طرد حارسه ايفان ساكريستان في الدقيقة 94، فريق إسبانيول بفارق الأهداف وبات في المركز 19 ورصيده 15 نقطة.

وأمام ليجانيس مباراة صعبة يوم الخميس أمام مضيفه برشلونة في الدور ثمن النهائي لكأس ملك إسبانيا ثم يستضيف ريال سوسييداد في الدوري يوم الأحد.

بينما أتليتكو، الذي ودع كأس إسبانيا بخسارة مفاجئة أمام المتواضع كولتورال ليونيسا، يحل ضيفا على جاره ريال مدريد يوم السبت في مباراة مرتقبة بالدوري.

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