في الدرجة الثالثة - الدوماني مديرا فنيا لـ دمياط

السبت، 25 يناير 2020 - 19:48

كتب : رضا السنباطي

الدوماني

أعلن نادي دمياط الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المصري تعيين عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.

وكشف شادي قويمة المشرف العام على الكرة في دمياط لـFilGoal.com: "الدوماني أصبح مدربا للفريق".

وأضاف "الدوماني هو المدير الفني الرابع الذي يتولى تدريب الفريق هذا الموسم بعد كل من محمد ياسين وماهر عبد الحليم وأحمد الضطوي".

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وشدد "هدفنا حاليا هو تحسين نتائج الفريق في مجموعتنا الذي تشهد منافسة بين بورتو السويس وبورفؤاد على الصعود لدورة الترقي المؤهلة لدوري الدرجة الثانية".

وأتم تصريحاته "الدوماني قاد دمياط من قبل للتأهل لدوري الدرجة الثانية في موسم 2017/2018 ونسعى لتكرار هذا الأمر مرة أخرى وتكوين فريق قوي ينافس بقوة في الموسم المقبل على التأهل".

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