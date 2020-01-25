قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 19 لاعبا لمواجهة رينجرز

السبت، 25 يناير 2020 - 19:12

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - بيراميدز

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لمباراة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا في الكونفدرالة الإفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ولفريد كانون - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد حمدي - عبد الله بكري.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.

ويتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.

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