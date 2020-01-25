قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 19 لاعبا لمواجهة رينجرز
السبت، 25 يناير 2020 - 19:12
كتب : عاطف شادي
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لمباراة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا في الكونفدرالة الإفريقية.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
ويستضيف بيراميدز نظيره رينجرز في السادسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.
خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - ولفريد كانون - عمر جابر - إبراهيم عادل - محمد حمدي - عبد الله بكري.
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة.
خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنتوي.
ويتصدر بيراميدز مجموعته برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية.
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