طلعت يوسف: نعرف نقاط قوة وضعف الإسماعيلي.. المواجهة كتاب مفتوح

السبت، 25 يناير 2020 - 18:53

كتب : ياسر الشريف

خالد قمر مع الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

تحدث طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري، مشيرا إلى "المواجهة كتاب مفتوح".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بأفضلية التفوق ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال طلعت يوسف: "شاهدنا مباراة الإسماعيلي الأخيرة ونعرف نقاط قوة وضعف الفريق".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "المباراة لا تتحمل سوى متأهل واحد فقط. المواجهة كتاب مفتوح أمام الفريقين".

وتابع "هدفنا الانتصار في الإسماعيلية والوصول للدور المقبل".

وعلى الجانب ذاته، تحدث نور الدين قائد الاتحاد السكندري قائلا: "أشكر أهل الإسماعيلية على الاستقبال".

واستمر "فرصتنا كبيرة في الانتصار والجميع يعلم مدى صعوبة اللقاء".

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