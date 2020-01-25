مدرب الإسماعيلي: انتصار الذهاب خادع أمام الاتحاد.. المواجهة ذات طابع خاص لي

وصف الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي انتصار فريقه أمام الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية بـ"الخادع".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بأفضلية التفوق ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال مدرب الإسماعيلي: "المباراة ستكون ذات طابع خاص لي لأنها تعد الأولى لي مع الفريق بحضور جماهيري".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "أتوقع تواجد جماهير الإسماعيلي بكثافة من أجل مساندة ومؤازرة اللاعبين".

وتابع "الانتصار في لقاء الذهاب يعد خادعا. لا يجب أن نلعب بخوف. حفزت اللاعبين من أجل القتال في الملعب وضرورة التسجيل".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. نعاني من غيابات في صفوف الفريق ولكنني أثق بالكامل في العناصر الموجودة".

وأتم "حددت نقاط قوة وضعف الاتحاد السكندري ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

وفي الإطار ذاته، تحدث باهر المحمدي قائد الدراويش عن اللقاء قائلا: "الجميع على أتم الاستعداد لتلك المواجهة".

واستمر "نحترم الاتحاد بشدة ولكن الأفضلية معنا. سنقدم كل ما لدينا لإسعاد جماهير الإسماعيلي".

طالع أيضا

الظهور الأول للوافد الجديد في قائمة الأهلي

كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا

الهلال يزيد غليان مجموعة الأهلي

ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة النجم

لماذا لم يُسجل الزمالك أمام مازيمبي