مران الزمالك – غياب الونش ومشاركة بنشرقي.. وجمعة يبدأ آخر مراحل التأهيل

السبت، 25 يناير 2020 - 18:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الجونة في الدوري المصري

أدى لاعبو نادي الزمالك مرانهم اليوم السبت مباشرة بدون راحة، وذلك استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

غاب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن المران بإذن من الجهاز الفني بسبب وفاة جدته، وحرص الجهاز الفني والإداري واللاعبين على التواصل مع الونش وتقديم واجب العزاء له.

من جهة أخرى، أدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب لمدة 15 دقيقة، وشارك في هذه الفقرة اللاعبون الاحتياطيون والمستبعدون من لقاء أمس أمام مازيمبي، بجانب السداسي الذين شاركوا في المباراة وهم شيكابالا وطارق حامد ومحمود علاء وحازم إمام وأوباما ومصطفى محمد، بعدها توجه السداسي إلى جيمانيزيوم النادي لأداء عمليات الاستشفاء.

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دخل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، المراحل النهائية للبرنامج البدني والتأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

ويؤدي جمعة بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران المقام حاليا تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

والأمر نفسه ينطبق على أشرف بنشرقي النجم المغربي، والذي أدى تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

يأتي ذلك في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء أمس أمام مازيمبي.

وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.

باتريس كاريتيرون خصص فقرة تأهيلية لفرجاني ساسي، ومحمد عبد الشافي، وأحمد سيد ز"يزو" بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات بدنية وتأهيلة بالجيمانيزيوم بناء على تعليمات الجهاز الفني وذلك لمعالجة الارهاق.

وأخيرا، عقد باتريس كارتيرون المدير الفني، جلسة فنية مع معاونيه، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية التي سيتم التركيز عليها خلال التدريبات وبعض الملاحظات التي حدثت بلقاء أمس أمام مازيمبس، يجانب وضع البرنامج التأهيلي والفني استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

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