خبر في الجول – شكوك حول مشاركة مسعود مع المصري أمام نواذيبو "بسبب هبوط مفاجئ"

السبت، 25 يناير 2020 - 17:40

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود حارس النادي المصري

تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد مسعود حارس النادي المصري في لقاء نواذيبو بعد نقله إلى المستشفى بسبب وعكة صحية مفاجئة.

وعلم FilGoal.com بتعرض أحمد مسعود لهبوط مفاجئ في الساعات الماضية، نٌقل على إثره إلى أحد المستشفيات.

وخرج اللاعب من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، مع استمرار خضوعه لفترة ملاحظة.

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ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني إمكانية مشاركة حارسه الأساسي في مباراة نواذيبو على حسب رؤية الجهاز الطبي.

أحمد مسعود غاب عن لقاء المصري الأخير أمام أسوان، وشارك أحمد عبد الفتاح الحارس الثاني بقرار من الجهاز الفني.

ويأتي ذلك في ظل تعرض صاحب الـ28 عاما لانتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض الأخطاء خلال المباريات.

ويستعد المصري لمواجهة نواذيبو من موريتانيا على استاد الإسكندرية مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

المصري بحاجة لعدم الخسارة فقط، لضمان التأهل لربع النهائي بشكل رسمي.

اختر تشكيل المصري المثالي لمواجهة نواذيبو من هنا.

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