عبد الله السعيد: هدفنا تحقيق بطولة مع بيراميدز هذا الموسم

قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن فريقه ضمن الصعود ولكنه يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز في مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز يعد أول فريق تأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية وضمّن الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

وشدد السعيد خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل لاعب في بيراميدز قادر على مواصلة المسيرة، وسيلعب الفريق المباراة بجدية، ويأمل في تحقيق الفوز".

وشدد "نسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم ولدينا رغبة في الفوز وحصد أول بطولة وأتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبي الفريق، وسعيد بمستواي في الفترة الأخيرة".

وأتم "المدرب تحدث معي وبعض العناصر حول الحصول على راحة في لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسأكون جاهزا للمباريات المقبلة المهمة للغاية".

السعيد خاض الموسم الحالي 12 مباراة سجل خلالها 14 هدفا في جميع المسابقات.

بيراميدز يستضيف رينحرز ثم يحل ضيفا على نادي مصر يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

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