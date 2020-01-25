تشاتشيتش: نلعب على الفوز أمام رينجرز رغم التأهل.. وقررنا الدفع بهذه العناصر

السبت، 25 يناير 2020 - 16:45

كتب : عاطف شادي

أنتي تشاتشيتش - المدير الفني لـ بيراميدز

قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني نادي بيراميدز منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الأخيرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

بيراميدز يعد أول فريق تأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية وضمّن الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

الكرواتي قال في المؤتمر الصحفي "الفريق رغم التأهل وضمان الصدارة إلا أنه سيلعب بكل جدية في هذه المواجهة الهامة، وسيلعب من أجل الفوز ومواصلة مشوار الانتصارات وأثق في كل اللاعبين، الذين سيشاركون في تلك المواجهة".

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وشدد "منح الفرصة لبعض العناصر مثل عبد الله بكري وطارق طه وعمر العيوني ورجب بكار، وهي العناصر التي استقر على الدفع بها في مباراة رينجرز بصورة أساسية، وإراحة عناصر أخرى تحتاج للراحة".

وأتم "الفريق يتحسن الأداء من مباراة لأخرى، ونحاول كثيرا على المرمى، ومتأكد من أن الفريق سيكون أفضل في الدوري خلال المباريات المقبلة".

أنتي تشاتشيتش قاد بيراميدز في 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى في الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

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