تشكيل برشلونة - ميسي وجريزمان في الهجوم أمام فالنسيا

يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا في مواجهة برشلونة أمام مضيفه فالنسيا في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني اليوم السبت.

ميسي غاب عن رحلة برشلونة لجزيرة إيبيزا في مباراة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا والتي فاز خلالها الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1 بشق الأنفس.

مباراة تحمل الرقم 3 للمدير الفني كيكي سيتيين الذي حل خلفا لمواطنه أرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة.

وخرج الحارس البرازيلي نيتو من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وجاء تشكيل البلاوجرانا كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجي روبرتو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتور – فيرنيكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

ويحل على مقاعد البدلاء: إنياكي بنيا – كليمون لونجليه –جونيور فيربو – نيسلون سيميدو – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش – أليكس كولادو.

The starting 1️⃣1️⃣ for #ValenciaBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2020

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد برصيد 43 نقطة، بينما يحل فالنسيا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة وتفصله 4 نقاط عن المركز الثالث.

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