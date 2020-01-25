تشكيل برشلونة - ميسي وجريزمان في الهجوم أمام فالنسيا

السبت، 25 يناير 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيا في مواجهة برشلونة أمام مضيفه فالنسيا في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني اليوم السبت.

ميسي غاب عن رحلة برشلونة لجزيرة إيبيزا في مباراة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا والتي فاز خلالها الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1 بشق الأنفس.

مباراة تحمل الرقم 3 للمدير الفني كيكي سيتيين الذي حل خلفا لمواطنه أرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة.

أخبار متعلقة

سكاي: روما يتعاقد مع لاعب برشلونة خلال ساعات بعد الإطاحة بـ أتليتكو.. بطل كولتورال ليونيسا: نريد برشلونة في الدور المقبل تقريران مختلفان من سكاي.. إريكسن لـ إنتر أم برشلونة؟ بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة

وخرج الحارس البرازيلي نيتو من القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وجاء تشكيل البلاوجرانا كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – سيرجي روبرتو.

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتور – فيرنيكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

ويحل على مقاعد البدلاء: إنياكي بنيا – كليمون لونجليه –جونيور فيربو – نيسلون سيميدو – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش – أليكس كولادو.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد برصيد 43 نقطة، بينما يحل فالنسيا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة وتفصله 4 نقاط عن المركز الثالث.

طالع أيضا

مباشر بلاتينوم ضد الهلال في دوري أبطال إفريقيا

هل يرحل ديبالا عن يوفنتوس؟

رقم سلبي للزمالك لم يحدث منذ 1742 يوما

الزمالك يحقق أعلى نسبة استحواذ مع كارتيرون أمام مازيمبي

أن تلعب مثل تشابي.. أنا أساعدك.. أنا أعتني بك

برشلونة تشكيل برشلونة فالنسيا في إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 19 لاعبا لمواجهة رينجرز 17 دقيقة | الدوري المصري
حجازي يقود وست بروميتش للتأهل في الكأس وإقصاء وست هام.. وإعادة بين توتنام وساوثامبتون 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السقوط الأول لـ سيتيين.. فالنسيا يلقن برشلونة درسا كرويا 27 دقيقة | أوروبا
طلعت يوسف: نعرف نقاط قوة وضعف الإسماعيلي.. المواجهة كتاب مفتوح 36 دقيقة | مصر
صن داونز يكتفي بالتعادل أمام بترو لواندا ويؤجل حسم الصدارة في دوري أبطال إفريقيا 58 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: انتصار الذهاب خادع أمام الاتحاد.. المواجهة ذات طابع خاص لي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك