رسميا - ولفرهامبتون يضم هداف أمريكا الجنوبية للشباب

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ضم المهاجم الإكوادوري ليونادو كامبانا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 3 مواسم ونصف.

المهاجم الشاب انضم من صفوف برشلونة الإكوادوري لتعويض رحيل الإيطالي باتريك كوتروني صوب فيورنتينا الإيطالي.

ولم يعلن النادي عن قيمة انتقال اللاعب.

اللاعب البالغ 19 عاما قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما لأول مرة في تاريخها وحصد لقب الهداف.

وسجل كامبانا 4 أهداف في 21 مباراة في جميع المسابقات بقميص الفريق الأول لبرشلونة.

وسينضم الإكوادوري الشاب عقب انتهاء مسابقة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في كولومبيا حاليا.

وسيصبح الإكوادوري بمثابة الخيار الثالث في مركز المهاجم بجوار المكسيكي راؤول خيمينيز والبرتغالي ديوجو خوتا.

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