سولشاير: خسارة اليوم كانت بأداء أفضل من الموسم الماضي.. كنا رائعين في الشوط الثاني

الأحد، 19 يناير 2020 - 22:03

كتب : محرر في الجول

سولشاير - كلوب

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء لاعبيه رغم الخسارة من مضيفه ليفربول بهدفين دون رد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب المباراة: "اللاعبون قدموا كل شيء خاصة فريد ودافيد دي خيا، كنا رائعين في أخر 30 أو 45 دقيقة وضغطنا ليفربول وأجبرنا لاعبيهم على العودة للدفاع وكنا قريبين من التعادل".

وتابع "بالتأكيد نشعر بالإحباط بسبب الطريقة التي استقبلها بها هدفين، استقبلنا هدفا من ركنية وهدفا آخر في أخر ثانية".

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واستدرك "إلا أننا حققنا العديد من الإيجابيات وشعرت بأننا أدينا بشكل جيد في الشوط الثاني، لكن لم يكن لدينا القدرة على إنهاء الفرص بشكل جيد".

كما يرى سولشاير أن فريقه أدى اليوم بشكل أفضل من مباراة الموسم الماضي على أنفيلد والتي خسرها يونايتد 3-1 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وعن ذلك، قال: "ليفربول يفرض سيطرته على الدوري، هو أفضل فريق في المسابقة يلعب ويسجل بكل الطرق ولذلك يجب أن يركز الدفاع أمامهم دائما".

وأتم "أدينا اليوم بشكل أفضل من الموسم الماضي".

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