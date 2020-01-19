صلاح مازحا: فزنا على يونايتد لأنني عدت من الإصابة

الأحد، 19 يناير 2020 - 21:26

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - أليسون - ليفربول - مانشستر يونايتد

دخل محمد صلاح النجم المصري في ليفربول في مزاج جيد لإطلاق النكات بعدما أنهى عقدة عدم التسجيل في شباك مانشستر يونايتد.

وأنهى صلاح أخيرا عقدته أمام مانشستر يونايتد بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الفوز 2-0، إذ عجز عن التسجيل في شباكه بأربع مواجهات سابقة.

وسأل مراسل "سكاي سبورتس" صلاح عن رأيه في فوز ليفربول على يونايتد بعدما تعادل معه في الدور الأول 1-1.

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ورد صلاح ضاحكا "عدت للإصابة ولذلك فزنا".

وواصل "حصلت على التمريرة هذه المرة من أليسون وليس من غيره".

وكان النجم المصري غاب عن مباراة الدور الأول في أولد ترافورد بسبب الإصابة في الكاحل.

وعن تصدر جدول ترتيب الدوري، قال صلاح "علينا التركيز، لأننا عانينا في مثل هذه الفترة الموسم الماضي ويجب ألا نفكر أبعد من المباراة المقبلة".

وواصل ليفربول انتصاراته، وتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد رود بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ليرفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

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