روما يُغرق جنوى ويؤكد عقدة الـ 2072 يوما

الأحد، 19 يناير 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

روما

فاز روما على مضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لويجي فيراريس، بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

جنكيز أوندر، ودافيدي بيراسكي، وإيدن دجيكو سجلوا أهداف روما في الدقائق 5، و44، و74. فيما سجل المخضرم جوران بانديف هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 45.

ليرفع روما رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا الخامس الذي لم يلعب مباراته بعد في هذه الجولة.

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فيما تجمّد رصيد جنوى عند 14 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

وتلقى جنوى هزيمته الثانية على التوالي، وتوصل فشله في الفوز على روما للمباراة رقم 13 على التوالي، إذ يرجع فوزه الأخير على الذئاب إلى مايو 2014، أي منذ 2072 يوما.

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