تشكيل سيتيين الأول – برشلونة يهاجم غرناطة بـ ميسي وجريزمان وفاتي

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة عن أول تشكيل له بعد توليه المهمة الأسبوع الماضي.

برشلونة يواجه غرناطة على ملعب كامب نو بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل سيتيين الأول الدفع بـ أنطوان جريزمان في مركز المهاجم في ظل إصابة لويس سواريز، فيما يبدأ الشاب أنسو فاتي على الجناح.

كما يشارك الفرنسي صامويل أومتيتي بدلا من مواطنه كليمنت لونجليه، ويعود أرتور ميلو للصورة بالبدء على دكة البدلاء.

برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، ويسعى لاستعادة الصدارة حال تحقيقه الفوز.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

دكة البدلاء: نيتو – كليمنت لونجليه – نيلسون سيميدو – جونيور فيربو – أرتور ميلو - ريكي بويج – كارليس بيريز

The first starting 11 of the @QSetien era! 💪🔵🔴 #BarçaGranada — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2020

تشكيل غرناطة:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: فيكتور دياز – خيرمان – دومينجوش دوارتي – ديميتري فولكير

الوسط: ماكسيم جونالون – يان إيتيكي – رامون عزيز

الهجوم: ألفارو فاديّو – كارلوس فيرنانديز – داروين ماتشيس

دكة البدلاء: آرون - خوسيه مارتينز – إسماعيل كويباشي – كارلوس نيفا – يانخيل هيريرا – أنطونيو بويرتاس - روبيرتو سولدادو

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