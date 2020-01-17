صفقة يناير – وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك يحتاج ظهير أيمن وليس مهاجم

من يكون صفقة الزمالك؟ ماذا يحتاج الأبيض ومن عليه الرحيل من صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ أسئلة عديدة نبحث عن إجابتها مع نجوم ولاعبي الأبيض السابقين.

وتحدث FilGoal.com مع وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق للحديث عما يحتاجه الزمالك.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف لـ FilGoal.com: "الزمالك لا يحتاج لضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأوضح "معدل الزمالك التهديفي جيد. ولديه حلول كثيرة. الفريق يملك مصطفى محمد، ويملك أيضا أشرف بنشرقي، بجانب عودة شيكابالا للتسجيل ومحمد أوناجم كلها حلول جيدة".

وأتبع "ما أعنيه أن الأولوية بالنسبة لي في تدعيم مركز الظهير الأيمن وليس المهاجم الصريح".

عبد اللطيف أكمل "في غياب حازم إمام يلعب أحمد عيد الناشيء، وهذا يعني أن المركز بحاجة للدعم في الفريق".

وأتم "في حال تعذر ضم ظهير أيمن، فمن الممكن ضم مهاجم، لكن بمواصفات مختلفة عن مصطفى محمد وكاسونجو".

وماذا عن الراحلين؟ أجاب وليد صلاح عبد اللطيف "لابد أن يحافظ الفريق على قوامه، ولا يرحل سوى خالد بوطيب فقط".

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ويُتاح لـ الزمالك خانة استبدال وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. أي يحق له إتمام صفقة واحدة.

وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك في وقت سابق رغبته في قيد كاسونجو.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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