صفقة يناير – وليد صلاح عبد اللطيف: الزمالك يحتاج ظهير أيمن وليس مهاجم

الجمعة، 17 يناير 2020 - 22:38

كتب : أحمد شاكر

مصطفى محمد - الزمالك - زيسكو

من يكون صفقة الزمالك؟ ماذا يحتاج الأبيض ومن عليه الرحيل من صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ أسئلة عديدة نبحث عن إجابتها مع نجوم ولاعبي الأبيض السابقين.

وتحدث FilGoal.com مع وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك الأسبق للحديث عما يحتاجه الزمالك.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف لـ FilGoal.com: "الزمالك لا يحتاج لضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية".

أخبار متعلقة

قبل السوبر أمام الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة هجومية جديدة كرة سلة – استقالة مدرب الزمالك صفقة يناير – تامر عبد الحميد: أُفضل تعاقد الزمالك مع حسام حسن.. ولاعب أسوان رائع سنغالي يُدير لقاء الزمالك ومازيمبي.. شاهد على صدمة الأهلي و"لقطة الغضب"

وأوضح "معدل الزمالك التهديفي جيد. ولديه حلول كثيرة. الفريق يملك مصطفى محمد، ويملك أيضا أشرف بنشرقي، بجانب عودة شيكابالا للتسجيل ومحمد أوناجم كلها حلول جيدة".

وأتبع "ما أعنيه أن الأولوية بالنسبة لي في تدعيم مركز الظهير الأيمن وليس المهاجم الصريح".

عبد اللطيف أكمل "في غياب حازم إمام يلعب أحمد عيد الناشيء، وهذا يعني أن المركز بحاجة للدعم في الفريق".

وأتم "في حال تعذر ضم ظهير أيمن، فمن الممكن ضم مهاجم، لكن بمواصفات مختلفة عن مصطفى محمد وكاسونجو".

وماذا عن الراحلين؟ أجاب وليد صلاح عبد اللطيف "لابد أن يحافظ الفريق على قوامه، ولا يرحل سوى خالد بوطيب فقط".

ويُتاح لـ الزمالك خانة استبدال وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. أي يحق له إتمام صفقة واحدة.

وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك في وقت سابق رغبته في قيد كاسونجو.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

اختر تشكيل الزمالك المثالي بين قائمته الحالية من هنا.

اقرأ أيضا:

حكاية المصري القريب من دخول موسوعة جينيس

بادجي "الخجول" في عيون مكتشفيه

كلوب غاضب من تغيير موعد أمم إفريقيا

حازم إمام يتحدث عن مشكلة ينتظرها فايلر بالتعاقد مع بادجي

بادجي يتحدث عن تلقيبه بـ دروجبا السنغال

في الدوري الزمالك خالد بوطيب مصطفى محمد

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى دقيقة | الدوري المصري
فرانس فوتبول: الاتفاق تم.. كورزاوا من سان جيرمان لـ أرسنال في الصيف المقبل 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أجيري يسقط بثلاثية في دربي جنوب مدريد.. خيتافي يوقف انتفاضة ليجانيس 18 دقيقة | أوروبا
شالكه يفتتح الدور الثاني بحرمان مونشنجلادبخ من صدارة الدوري الألماني 38 دقيقة | أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: نرفض الاستغناء عن عنتر في يناير 40 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: نملك عرضين لصلاح محسن.. ولا قلق من لقاء الهلال 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو

قد ينال إعجابك