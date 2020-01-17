كرة سلة – استقالة مدرب الزمالك

استقال عصام عبد الحميد المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة من منصبه اليوم الجمعة.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع عصام عبد الحميد، قبل أن يتقدم الأخير باستقالته لرئيس الزمالك.

ووافق مجلس إدارة الزمالك على استقالة عصام عبد الحميد بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتولى علاء عبدون مسؤولية قيادة الزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وعلم FilGoal.com بوجود اسم وائل بدر المدير الفني الحالي لفريق سبورتنج، ضمن المرشحين لتدريب الزمالك.

قائمة المرشحين لتدريب فريق السلة في الزمالك تضم أحمد فوزي مدرب طنطا الحالي والذي سبق له تدريب فريق الشباب في الزمالك، إلى جانب فادي هاني مدرب طلائع الجيش الحالي والزمالك الأسبق، مع اسم طارق سليم مدرب النصر الليبي والجيش السابق.

ويحتل الزمالك المركز السادس على سلم ترتيب دوري السوبر بـ 3 انتصارات و6 هزائم.

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