رسميا – أشلي يونج يخلع قميص يونايتد وينضم لـ إنتر
الجمعة، 17 يناير 2020 - 21:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد أشلي يونج.
آشلي يانج
النادي : مانشستر يونايتد
يونج سافر إلى إيطاليا اليوم الجمعة قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويوقع بشكل رسمي مع إنتر.
ووقع أشلي يونج على عقد حتى نهاية الموسم مع إنتر، مع إمكانية التمديد لعام آخر، حسبما كشف النادي في بيانه الرسمي.
🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵
👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn— Inter (@Inter) January 17, 2020
وأصبح يونج هو ثالث لاعب ينضم لإنتر قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية الحالية، بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.
وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.
وظهر أشلي في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.
في 261 مباراة، سجل يونج 19 هدفا وصنع 43 هدفا وحقق 8 ألقاب.
ورفع يونج لقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة والدرع الخيرية 3 مرات.
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