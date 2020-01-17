رسميا – أشلي يونج يخلع قميص يونايتد وينضم لـ إنتر

الجمعة، 17 يناير 2020 - 21:12

كتب : FilGoal

أشلي يونج - إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده بشكل رسمي مع الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد أشلي يونج.

يونج سافر إلى إيطاليا اليوم الجمعة قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي ويوقع بشكل رسمي مع إنتر.

ووقع أشلي يونج على عقد حتى نهاية الموسم مع إنتر، مع إمكانية التمديد لعام آخر، حسبما كشف النادي في بيانه الرسمي.

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وأصبح يونج هو ثالث لاعب ينضم لإنتر قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية الحالية، بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

وظهر أشلي في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.

في 261 مباراة، سجل يونج 19 هدفا وصنع 43 هدفا وحقق 8 ألقاب.

ورفع يونج لقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة والدرع الخيرية 3 مرات.

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