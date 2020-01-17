بعد 24 ساعة من انضمامه.. النصيري في قائمة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد

الجمعة، 17 يناير 2020 - 21:07

كتب : زكي السعيد

يوسف النصيري - إشبيلية

دخل يوسف النصيري قائمة فريقه الجديد إشبيلية لمواجهة ريال مدريد.

إشبيلية يحل ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت، للقاء ريال مدريد في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وبعد انضمام النصيري رسميا إلى إشبيلية صباح الخميس، ظهر في القائمة المتوجهة إلى العاصمة مدريد اليوم الجمعة.

أخبار متعلقة

قائمة ريال مدريد – غياب راموس وبيل.. وعودة بنزيمة أمام إشبيلية رسميا - إشبيلية يعلن ضم يوسف النصيري مؤتمر زيدان: آسف لـ فالفيردي.. وأتمنى استقبال لوبيتيجي بشكل جيد هازارد: زيدان أرادني في 2016.. وكدت أنضم لـ ريال مدريد بعد المونديال

النصيري انضم إلى إشبيلية قادما من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو في أولى الصفقات الشتوية للفريق.

وتضم قائمة إشبيلية التي أعلنها المدرب جولين لوبيتيجي، 20 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى.

ويغيب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس عن صفوف إشبيلية للإيقاف، فيما يحضر سيرخيو ريجيلون المعار من ريال مدريد، إذ توقف النادي الملكي عن وضع "بند الخوف" في عقود لاعبيه المعارين بدايةً من الموسم الجاري.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.

وسجل النصيري 4 أهداف في 18 مباراة بالدوري مع ليجانيس هذا الموسم، منها هدف جميل في شباك برشلونة.

قائمة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: توماس فاشليك – ياسين بونو – خافي دياز

الدفاع: سيرجي جوميز – دانييل كاريسو – دييجو كارلوس - جوليس كوندي – خيسوس نافاس – سيرخيو ريجيلون - سيرخيو إسكوديرو

الوسط: إيفر بانيجا – نيمانيا جوديلي – فيرناندو - فيرناندو فاسكيز - روني لوبيس – أوليفر توريس

الهجوم: لوك دي يونج - نوليتو – منير الحدادي – يوسف النصيري

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد في مواجهة إشبيلية

اقرأ أيضا:

حكاية المصري القريب من دخول موسوعة جينيس

بادجي "الخجول" في عيون مكتشفيه

كلوب غاضب من تغيير موعد أمم إفريقيا

حازم إمام يتحدث عن مشكلة ينتظرها فايلر بالتعاقد مع بادجي

بادجي يتحدث عن تلقيبه بـ دروجبا السنغال

يوسف النصيري ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني في إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أشلي يونج يخلع قميص يونايتد وينضم لـ إنتر 29 دقيقة | أوروبا
بعد 24 ساعة من انضمامه.. النصيري في قائمة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد 35 دقيقة | أوروبا
رسميا - شبيبة القبائل يقيل الفرنسي فيرود 52 دقيقة | إفريقيا
سنغالي يُدير لقاء الزمالك ومازيمبي.. شاهد على صدمة الأهلي و"لقطة الغضب" 54 دقيقة | إفريقيا
إنبي يشكو لاتحاد الكرة بسبب انتقال جاكوب لـ المقاولون.. وسيراميكا يرد عبر في الجول ساعة | الدوري المصري
لتحقيق ما لم يحدث منذ 4059 يوما.. لوبيتيجي يتحدى ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو 4 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول

قد ينال إعجابك