بعد 24 ساعة من انضمامه.. النصيري في قائمة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد

دخل يوسف النصيري قائمة فريقه الجديد إشبيلية لمواجهة ريال مدريد.

إشبيلية يحل ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء السبت، للقاء ريال مدريد في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وبعد انضمام النصيري رسميا إلى إشبيلية صباح الخميس، ظهر في القائمة المتوجهة إلى العاصمة مدريد اليوم الجمعة.

النصيري انضم إلى إشبيلية قادما من ليجانيس مقابل 20 مليون يورو في أولى الصفقات الشتوية للفريق.

وتضم قائمة إشبيلية التي أعلنها المدرب جولين لوبيتيجي، 20 لاعبا، من ضمنهم 3 حراس مرمى.

ويغيب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس عن صفوف إشبيلية للإيقاف، فيما يحضر سيرخيو ريجيلون المعار من ريال مدريد، إذ توقف النادي الملكي عن وضع "بند الخوف" في عقود لاعبيه المعارين بدايةً من الموسم الجاري.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.

وسجل النصيري 4 أهداف في 18 مباراة بالدوري مع ليجانيس هذا الموسم، منها هدف جميل في شباك برشلونة.

قائمة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: توماس فاشليك – ياسين بونو – خافي دياز

الدفاع: سيرجي جوميز – دانييل كاريسو – دييجو كارلوس - جوليس كوندي – خيسوس نافاس – سيرخيو ريجيلون - سيرخيو إسكوديرو

الوسط: إيفر بانيجا – نيمانيا جوديلي – فيرناندو - فيرناندو فاسكيز - روني لوبيس – أوليفر توريس

الهجوم: لوك دي يونج - نوليتو – منير الحدادي – يوسف النصيري

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