صفقة يناير – تامر عبد الحميد: أُفضل تعاقد الزمالك مع حسام حسن.. ولاعب أسوان رائع

من يكون صفقة الزمالك؟ ماذا يحتاج الأبيض ومن عليه الرحيل من صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية؟ أسئلة عديدة نبحث عن إجابتها مع نجوم ولاعبي الأبيض السابقين.

وتحدث FilGoal.com مع تامر عبد الحميد نجم القلعة البيضاء السابق، للحديث عما يحتاجه الزمالك.

وقال تامر عبد الحميد: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد".

وأضاف "كنت أفضل تعاقد الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموحة".

وأوضح "حسام حسن يمتلك إمكانيات هجومية مميزة ويقدر على إفادة الزمالك".

وأشار "محمد الصباحي لاعب أسوان يعد لاعبا جيدا جدا وسيفيد الزمالك في حالة تعاقد الأخير معه. هو جدير بالانضمام للفريق".

وأتم "بخلاف المهاجم، الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن ولاعب وسط دفاعي أيضا".

حسام حسن صاحب الـ 26 عاما شارك في 13 مباراة مع سموحة هذا الموسم ونجح في تسجيل 7 أهداف والصناعة مرة.

محمد الصباحي مهاجم وجناح أسوان سجل 3 أهداف خلال مشاركته في 12 مباراة في الدوري.

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ويُتاح لـ الزمالك خانة استبدال وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية. أي يحق له إتمام صفقة واحدة.

وكشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك في وقت سابق رغبته في قيد كاسونجو.

وكان كاسونجو قد انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2017 قادما من الاتحاد السكندري.

ولعب كاسونجو 64 مباراة في الدوري المصري وسجل 25 هدفا وصنع 6 أهداف.

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