تشافي يرفع اللقب أمام ماندزوكيتش.. السد يكتسح الدحيل ويتوج بطلا لكأس قطر

الجمعة، 17 يناير 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

تشافي - السد القطري

توج نادي السد القطري بطلا لكأس قطر بعدما نجح في الانتصار على حساب الدحيل في نهائي المسابقة.

واكتسح السد نظيره الدحيل برباعية مقابل لا شيء في نهائي كأس قطر.

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ورفع الإسباني تشافي هيرنانديز لقبه الثاني كمدرب مع السد القطري، بعدما نجح من قبل في حصد لقب السوبر.

لقب تشافي الأول جاء أمام الدحيل، والآن لقبه الثاني جاء أمام الدحيل أيضا الذي يدربه البرتغالي روي فاريا مساعد جوزيه مورينيو السابق.

الكوري الجنوبي نام تاي هي افتتح التسجيل مبكرا للسد بعد ضربة رأس متقنة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 21 ومن خطأ ثنائي بين مهدي بنعطية وليكومت كلود حارس مرمى الدحيل، سجل بغداد بونجاح الهدف الثاني للسد، بعدما سدد حارس الدحيل الكرة في المهاجم الجزائري.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول أطلق بونجاح تسديدة متقنة كتبت هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في المباراة.

ولم تفلح كل محاولات رفاق الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في هز شباك السد، قبل أن يتلقى الفريق الهدف الرابع في الدقيقة 71 عن طريق أكرم عفيف.

لقب كأس قطر هو اللقب الـ 71 في تاريخ السد القطري.

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