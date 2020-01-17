سيتيين: أساليب مدربيني أغضبتني.. وما يفعله ميسي لم يسبقه إليه أحد

شرح كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لـ برشلونة، الكيفية التي كوّن بها أفكاره الكروية منذ صغره.

سيتيين خلف إرنستو فالفيردي في قيادة البلاوجرانا، ويشتهر بهوس الاستحواذ واللعب الهجومي.

وتحدث سيتيين إلى الموقع الرسمي لـ برشلونة عن كواليس تعيينه: "الساعات التي أعقبت توقيع التعاقد كانت عاطفية، فقد اختبرت أحد أجمل أيام حياتي، حدث الأمر بسرعة كبيرة".

وتحوّل للحديث عن سبب تفضيله لعب الكرة الهجومية: "لطالما شعرت بغضب كبير عندما كنت لاعبا، لأني رأيت كرة القدم بصورة مختلفة عن التي انتهجها العديد من مدربيني، شعرت أننا نفتقد شيئا ما".

وأضاف: "كنت أرغب دائما في الاستحواذ على الكرة بين قدمي، أن أكون منخرطا في اللعب، ولكن على النقيض في أغلب المباريات كنت ألمس الكرة 3 أو 4 مرات فقط. قضيت وقتا طويلا في الركض فقط، عندها فقط تدرك ما تحب وينعكس هذا عليك عندما تصبح مدربا".

وواصل الرجل صاحب الـ61 عاما: "مشاعري الجيدة عندما لعبت كرة القدم في مدرستي كانت أثناء لمس الكرة، وليس أثناء محاولة قطعها، وهذا مفهوم قادني خلال حياتي".

وشدد: "أحب أن يلعب فريقي بشكل جيد، بهذه الطريقة فقط سأذهب إلى منزلي سعيدا. لو فزنا 1-0 دون استحقاق، سأسعد بالنقاط الثلاث لكني سأذهب إلى منزلي منزعجا لأن من المهم أن تشعر بأنك لعبت بشكل جيد. كما أن هذا يزيد فرصك في الفوز كذلك".

وخصص إشادة كبيرة لنجمه ليونيل ميسي: "مساهمة ميسي المستمرة في كل مباراة أمر خارج، هذا لا يشبه أي لاعب عظيم آخر في تاريخ كرة القدم، على الأقل ممن شاهدتهم".

وأردف: "إنه لاعب حاسم في كل مباراة، لاعب فريد، من المستحيل أن نرى لاعبا آخر مثله".

وأتم سيتيين: "طاقمي المساعد جعلني مدربا أفضل، أذكرهم لأنهم أضافوا معرفتهم إلي. أحب إحاطة نفسي دائما بأشخاص شبان ومثقفين يضيفون الجديد ويجلبون إلي الحماس".

ويخوض سيتيين اختباره الأول في مواجهة غرناطة مساء الأحد على ملعب كامب نو، قبل أن يرتحل لمواجهة إيبيزا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد.

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