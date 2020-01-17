يونج يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لـ إنتر.. ورسالة من سولشاير

الجمعة، 17 يناير 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

أشلي يونج

وصل أشلي يونج ظهير أيمن مانشستر يونايتد إلى إيطاليا تمهيدا لإجراء فحوصات الكشف الطبي والانضمام لـ إنتر ميلانو الإيطالي.

وسيحصل يونايتد على 1.5 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن يونج لإنتر.

ويخضع يونج لفحوصات الكشف الطبي في الوقت الحالي في إيطاليا، على أن يوقع عقده الجديد مع كتيبة أنطونيو كونتي لنهاية 2021.

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أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أكد بدوره رحيل يونج لإنتر.

وقال سولشاير: "يونج سيصبح في الـ 35 من عمره في الصيف المقبل، ولذلك عندما حصل على عقد لمدة سنتين من فريق آخر فالأمر يعود له لقبول ذلك".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "يونج ضحى كثيرا من أجل يونايتد. كان قائدا وفاز بالألقاب هنا وقدم كل ما لديه".

صاحب الـ 34 عاما سيصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل لإنتر في الفترة الأخيرة بعد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

وشارك يونج في 18 مباراة هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

وظهر أشلي في 261 مباراة مع يونايتد في كل البطولات منذ انضمامه للفريق قادما من أستون فيلا في 2011.

في 261 مباراة، سجل يونج 19 هدفا وصنع 43 هدفا وحقق 8 ألقاب.

ورفع يونج لقب الدوري الإنجليزي مرة وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة والدرع الخيرية 3 مرات.

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