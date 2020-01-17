مدرب الزمالك: نجهز كل العناصر للمشاركة في أي وقت.. ونسير بخطى ثابتة

الجمعة، 17 يناير 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالفوز على الجونة في الدوري المصري

شدد سامي الشيشيني المدرب العام لنادي الزمالك على أهمية مواجهة المصري في بطولة الدوري، وضرورة الفوز بها.

وقال الشيشيني "الفريق يسير بخطوات ثابتة في اتجاهين، الأول مسابقة الدوري والثاني بطولة دوري أبطال أفريقيا، حققنا الفوز على فريق الجونة وأغلقنا هذا الملف بالكامل وكل تركيزنا الآن في مواجهة المصري".

وتابع: "المصري فريق كبير ونعلم أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكننا جاهزون للمباراة وسنلعب على الفوز كما نخوض أي لقاء آخر".

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وأردف: "كل مباراة نخوضها ننظر فقط إلى الثلاث نقاط، كل ما يشغلنا خلال الفترة الحالية هو الفوز من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدوري".

وأتم: "المباريات الماضية شهدت عملية تدوير بين اللاعبين لعدم تعرض الفريق للإجهاد، الجهاز الفني يعمل على تجهيز كل عناصر القائمة تحسبا لمشاركة أي لاعب في أي وقت".

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري يوم الاثنين المقبل على استاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

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