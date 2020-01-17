تقارير: فشل صفقة روما وإنتر التبادلية

الجمعة، 17 يناير 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

بوليتانو - سبيانزولا

أشارت عدة تقارير إيطالية إلى فشل إتمام الصفقة التبادلية بين ليوناردو سبيناتزولا ظهير أيسر روما وماتيو بوليتانو جناح إنتر.

ووفقا لصحيفة "إل تيمبو" الإيطالية فأن وكلاء اللاعبين أكدا على توقف المفاوضات بشكل نهائي بين الناديين.

وكان من المفترض أن يخضع اللاعبان للفحص الطبي، إلا أن إنتر طلب مزيد من الفحوصات للتأكد من حالة سيبناتزولا البدنية.

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وحاول إنتر تغيير بعض البنود في عقد اللاعب وهو ما رفضه روما وأدى لفشل إتمام التعاقد.

بوليتانو جناح إنتر لا يشارك بشكل مستمر تحت قيادة كونتي، في المقابل لا يعد لاعب يوفنتوس السابق ضمن الأسماء الأساسية للذئاب تحت قيادة باولو فونسيكا.

وأراد روما ضم بوليتانو لتعويض انتهاء موسم نيكولو زانيولو بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

واقترحت كل من شبكتي سكاي وميدياست الإيطالية إمكانية حصول إنتر على خدمات النيجيري فيكتور موسيس على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي.

موسيس يقضي الموسم الجاري معارا لصفوف فينيربهاتشه التركي ويغيب عن المشاركة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

النيجيري البالغ 29 عاما شارك الموسم الحالي في الدوري التركي في 6 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

وفي نفس السياق وصل أشلي يونج للخضوع الفحص الطبي للانتقال بشكل نهائي إلى صفوف إنتر.

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