موناكو يفسخ تعاقد نالدو

أعلن نادي موناكو الفرنسي فسخ تعاقده مع المدافع البرازيلي نالدو.

النادي شكّر اللاعب عن الفترة الماضية التي قضاها وتمنى له الأفضل لمستقبله وفقا للبيان الصادر عن فريق الإمارة.

وكان نالدو قد وقّع عقدا مع موناكو في يناير 2019 وساهم في إبقاء الفريق ضمن كبار الدوري الفرنسي بعدما كان على حافة الهبوط.

المدافع البالغ 37 عاما قضى أغلب مسيرته في أوروبا رفقة الأندية الألمانية بقمصان فيردر بريمن وفولفسبورج وشالكه.

🔴⚪️ AS Monaco and Naldo have reached an agreement to end the defender's contract, which originally ran until June 30, 2020. We'd like to thank Naldo for his professionalism and wish him all the very best for the future. pic.twitter.com/tHHHTlYLum — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) January 17, 2020

ومع موناكو شارك نالدو في 9 مباريات فقط جميعها في الموسم الماضي.

ولم يشارك البرازيلي المخضرم في أي مباراة الموسم الجاري ليتم فسخ تعاقده الذي كان سينتهي بنهاية الموسم.

ويحتل موناكو المركز التاسع برصيد 29 نقطة وتفصله فقط 3 نقاط عن المركز الرابع

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