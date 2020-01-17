أزارو يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة.. وبادجي ومتولي يشاركان في مران الأهلي

اكتفى وليد أزارو مهاجم الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في ملعب التتش وصالة "الجيم" على هامش مران الفريق يوم الجمعة.

وواصل الأهلي تدريباته يوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

وعقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش المران، للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن التدريبات خلال الفترة الماضية.

وشارك إكرامي في تدريبات الحراس مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة مع علي معلول مدافع الفريق على هامش المران.

وانضم محمود متولي مدافع الفريق للمران الجماعي، بعد خضوعه لفحص طبي تأكد من خلاله جاهزيته للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

وكان متولي قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة في الدوري المصري يوم الأربعاء.

وشارك الوافد الجديد أليو بادجي في مران الأهلي للمرة الأولى بعد انضمامه لصفوف الفريق يوم الخميس بعقد يمتد لـ4 أعوام ونصف.

وأدى المهاجم السنغالي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقام بالركض منفردا حول الملعب، وفقا للبرنامج الذي يخضع له لتجهزيه للمشاركة الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

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