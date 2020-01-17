سبورتنج لـ في الجول: التنزاني شيزا هرب إلى سيمبا

الجمعة، 17 يناير 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

شيزا - سبورتينج

أعلن نادي سبورتينج هروب لاعبه التنزاني شيزا وانتقاله لصفوف سيمبا التنزاني.

أحمد فاروق المدير الفني لـ سبورتينج لـ FilGoal.com قال "التنزاني شيزا المُعار من فاركو هرب إلى سيمبا التنزاني".

وأضاف "وكيل اللاعب أخبرنا بأن لديه عرض لكن رفضنا لاحتياجنا لخدمات اللاعب الذي شارك في 4 مباريات وسجل هدفين".

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وتابع "لكن تفاجئنا برسالة من وكيله بأن اللاعب انتقل لنادي سمبا".

ويقضى اللاعب البالغ 23 عاما الموسم الجاري على سبيل الإعارة من فاركو.

وغاب التنزاني منذ يوم 29 ديسمبر عن متصدر مجموعة الإسكندرية بالقسم الثالث.

وواصل فاروق "تعرضنا للضرر لأننا قمنا بالاستبدال ولن نستطيع قيد لاعب جديد".

وأردف عن سبب هروب اللاعب "كان مختلف مع فاركو في التفاصيل المادية وإقحامنا في مشكلته".

الدولي شيزا شارك مع إنبي الموسم الماضي ورحل عن الفريق البترولي بسبب تغيّبه عن التدريب وسفره لتنزانيا لمدة شهر فقرر إنبي فسخ تعاقده.

وانضم إلى فاركو ولعدم احتياج فاركو للاعب قرروا إعارته إلى سبورتينج.

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