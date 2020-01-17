حلم طوكيو - كرة يد.. مصر تكتسح كينيا في أمم إفريقيا

حقق منتخب مصر لرجال كرة اليد فوزه الثاني بمشواره في أمم إفريقيا باكتساح كينيا بنتيجة 44-19 في دور المجموعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم غينيا وكينيا والكونغو الديمقراطية في النسخة 24 من بطولة أمم إفريقيا والمقامة في تونس.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالفوز على غينيا بنتيجة 39-22، ثم يلتقي منتخب مصر مع الكونغو الديموقراطية مساء الأحد في ختام دور المجموعات.

وتقام البطولة مكونة من 16 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويتم تقسيم المتأهلين إلى ربع النهائي على مجموعتين ويتأهل منهما الأول والثاني لنصف النهائي.

ويعتبر منتخب تونس حامل لقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على منتخب مصر في المباراة النهائية.

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