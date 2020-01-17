المنياوي لـ في الجول: همام في تدريب المستبعدين.. وهذه رؤية جوميز له

قال صبري المناوي مدير الكره بالإسماعيلي أن همام طارق وصل من الخارج وتواجد اليوم في تدريب المستبعدين عن مواجهة سموحة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدوري المصري.

وتابع "ديديه جوميز المدير الفني للفريق قرر تنظيم تدريب منفصل للعراقي يقوده بنفسه من أجل إعداده للمشاركة في لقاء الفريق أمام فريق الاتحاد في البطولة العربية".

وأردف "كما قرر جوميز منح اللاعبين يومين راحة عقب مواجهة سموحة وذلك بعد أن تم تأجيل لقاء الاتحاد 48 ساعة".

وتأجلت المباراة إلى السادس والعشرين من يناير المقبل بدلا من الرابع والعشرين في إياب ربع نهائي البطولة العربية التي فاز الإسماعيلي في ذهابها بنتيجة 1-0.

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي "هناك ارتياح لدى الجهاز الفني بتأجيل مواجهة الاتحاد لأنها سوف تساهم في توفير الراحة للاعبين وتُزيد من فرص حصص تدريبية يقودها المدرب الجديد مما تجعله يقترب من اللاعبين أكثر".

وأتم "فكّر الفرنسي يقوم على التفكير في كل مباراة على حده من أجل التركيز وعدم خلط الأوراق".

الإسماعيلي في الظهور الأول رفقة ديديه جوميز حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

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