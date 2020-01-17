كرة سلة - الزمالك يفسخ تعاقده مع والكر.. واللاعب يفسر لـ في الجول سبب رحيله

الجمعة، 17 يناير 2020 - 13:49

كتب : شادي نبيل

إيرفينج والكر - محترف سلة الزمالك

فسخ نادي الزمالك تعاقده مع الأمريكي إيرفينج والكر محترف كرة السلة بالتراضي.

وأعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي أنه لاعب حر حاليا وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

وشكى والكر من عدم حصوله على مستحقاته في موعدها أكتر من مرة، وتسبب ذلك في رفض اللاعب المشاركة في التدريبات وبعض المباريات.

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وعقب مباراة الأهلي الأخيرة عقد اللاعب جلسة مع المسؤولين وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لم يستطع التأقلم على تلك الظروف لذلك فضل الرحيل.

إيرفينج شرح لـ FilGoal.com ما دار في الفترة الماضية قائلا: "عانيت خلال الفترة القصيرة التي قضيتها بالنادي من عدم قدرتهم على دفع مستحقاتي المادية".

وأضاف "حصلت على جزء من المبلغ المنصوص عليه في العقد ولم أحصل عليه كاملا، ما دفعني لفسخ تعاقدي والرحيل".

وعن رأيه في أفضل الفرق التي واجهها بالدوري المصري أجاب "الاتحاد السكندري والأهلي الأفضل والأجهز في المسابقة، الجزيرة أيضا من الأندية الجيدة، وبالنسبة لي أليكس يونج لاعب الأهلي هو الأفضل".

وأكمل عند سؤاله عن خطوته القادمة "سأخلد للراحة لمدة أسبوعين بعد العودة لبلادي، ثم سأختار العرض الأفضل لي لاستكمال موسمي الرياضي".

كما علم FilGoal.com أيضا أن هنالك مفاوضات مع تيريل ستوجلين للعودة مجددا للفريق.

لكن المفاوضات لم تكتمل حتى اللحظة بسبب مستحقات متأخرة للاعب ووكيله مع إصرار اللاعب على الحصول عليها كاملة.

ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 12 نقطة في بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي في دوري سوبر السلة.

ويعتبر دور المجموعات ترتيبي بين الثمانية فرق قبل أن يتم اللجوء إلى الأدوار الإقصائية إذ يواجه الأول صاحب المركز الثامن وهكذا حتى يواجه الرابع صاحب المركز الخامس.

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