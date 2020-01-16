موندو ديبورتيفو: ميلان يقترب من ضم داني أولمو

بات ميلان قريبا من ضم الإسباني داني أولمو من صفوف دينامو زغرب الكرواتي مقابل 30 مليون يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن ميلان تفوق برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ 21 عاما.

التقرير أضاف أن زفونمير بوبان قدّم عرضا للفريق الكرواتي من أجل خطف خدمات اللاعب الذي ينتهي في صيف 2021.

وكان الإسباني ضمن اهتمامات ميلان في يناير الماضي، وفي المقابل يفكر برشلونة في ضمه من أجل تعويض غياب لويس سواريز الإسباني الذي تعرض لإصابة تُغيبه لمدة 4 أشهر.

وسبق أن ترعرع اللاعب في صفوف لاماسيا "أكاديمية برشلونة وأبدى في لقاء سابق سعادته بعرض الفريق الكتالوني.

أولمو انضم لصفوف دينامو زغرب في 2014 وجذب أنظار عديد الأندية الأوروبية خاصة بعدما ساهم في فوز إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا للشباب والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

الإسباني البالغ 22 عاما سجل 8 وصنع 7 في 22 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.

ومع الفريق الكرواتي بشكل عام سجل 34 هدفا وصنع 28 في 124 مباراة.

صانع الألعاب البالغ 21 عاما سبق له أنه قال لبرنامج "غوجونيس" الإسباني عن مستقبله: "الصيف الماضي كان الفرصة الأفضل لخطوة جديدة ولم تحدث في النهاية، وكنت سعيدا بالمشاركة في دوري الأبطال".

وتابع "اعتقد أن مشواري مع الفريق انتهى، أريد خطوة جديدة من أجل استمرار التحسن، لقد أراد النادي أن أصبح أغلى لاعب يرحل عن الدوري الكرواتي في التاريخ، لا أعرف إذا كان هناك عروض أم لا".

الروسونيري ضم في سوق الانتقالات الشتوية الجارية كل من زلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كاير وأسمير بيجوفيتش.

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