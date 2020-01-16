طلعت يوسف: نحتاج للصبر.. والأهم الحفاظ على الفارق مع بيراميدز

الخميس، 16 يناير 2020 - 22:15

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الاتحاد

طالب طلعت يوسف المدير الفني لـ الاتحاد السكندري بالصبر على الفريق عقب التعادل مع بيراميدز بنتيجة 1-1.

الاتحاد أنهى الجولة الـ 13 من الدوري بالتعادل مع بيراميدز محافظا على مقعده في المربع الذهبي بالمسابقة.

المدير الفني قال عقب نهاية اللقاء: "حققنا نتيجة إيجابية مع وجود اتزان دفاعيا وهجوميا فهو مُرضي ويدل على شخصية اللاعبين".

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وتابع في لقاءه مع قناة أون سبورت "لم نصل لمرحلة الرضا ونريد مزيدا من الوقت في التحول من صراع الهبوط إلى المنافسة مع زيادة سقف الطموح".

وأردف "نحتاج للصبر على الأقل الموسم الحالي من أجل إيجاد نتيجة ذلك".

وعن التعادل "مهم لأنه يجعلنا نحتفظ بالفارق بين الفريقين في جدول الدوري".

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 22 بعد 4 تعادلات و6 انتصارات و3 هزائم، ليستمر في المركز الرابع.

بينما بقى بيراميدز في المركز الخامس بعدما وصل للنقطة 20.

وعن التغييرات في الشوط الثاني واصل "هدفها كان زيادة الفاعلية الهجومية وكان لدي أهداف خاصة بنزول أحمد رفعت".

وأردف "طلبت من اللاعبين عدم ترك المساحات لمهاجمي الخصم خاصة دودو الجباس وجون أنتوي".

وأتم "مررنا بمرحلة عدم اتزان في النتائج واحتجنا لأن نخرج من تلك المرحلة الانتقالية".

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