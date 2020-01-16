الاتحاد وبيراميدز يعطلان بعضهما بالتعادل الخامس في الجولة

الخميس، 16 يناير 2020 - 21:57

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الاتحاد السكندري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع بيراميدز بهدف لكل فريق في ختام الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

نتيجة عطلت الثنائي في مساعي الاقتراب من المربع الذهبي.

بيراميدز تقدم أولا بهدف بالخطأ عن طريق عماد السيد حارس الاتحاد السكندري في الدقيقة 13.

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عرضية من عبد الله السعيد يفشل عماد السيد في التعامل معها مع تدخل جون أنتوي، ليحولها داخل شباكه.

واعترض لاعبي الاتحاد على إبراهيم نور الدين حكم المباراة بداعي مخالفة على أنتوي، ولكن في النهاية لم يُغير الحكم من قراره.

وفي الشوط الثاني ووسط ضغط من الاتحاد السكندري نجح محمد أنور مدافع الفريق في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 بلمسة رائعة بالكعب من داخل منطقة الجزاء.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 22 بعد 4 تعادلات و6 انتصارات و3 هزائم، ليستمر في المركز الرابع.

بينما بقى بيراميدز في المركز الخامس بعدما وصل للنقطة 20.

ويبتعد الاتحاد عن الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين مع مباراة مؤجلة للأخير.

ويعد التعادل بين الاتحاد السكندري وبيراميدز هو التعادل الخامس في الجولة الـ 13 بعد تعادل حرس الحدود مع سموحة، ومصر للمقاصة مع إنبي، ووادي دجلة مع الإنتاج، والمصري مع أسوان.

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