وفاة ناشئ المصري متأثرا بأزمة قلبية في لقاء خماسي

الخميس، 16 يناير 2020 - 21:45

كتب : أيمن عيد

عبد الرحمن حمدان - ناشئ المصري

توفى عبد الرحمن حمدان ناشئ المصري اليوم الخميس إثر أزمة قلبية.

لاعب المصري تحت 19 عاما سقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في لقاء كرة قدم خماسية داخل نادي الصيد.

وتلقى اللاعب بعض الإسعافات الأولية من الفريق الطبي المتواجد داخل نادي الصيد، قبل أن يستفيق قليلا وبعدها يسقط مرة أخرى.

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ونُقل نجل هاني حمدان لاعب المصري في فترة الثمانينيات إلى إحدى المستشفيات القريبة من نادي الصيد، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحرص مجلس إدارة نادي المصري على تنعيه لاعبه وتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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