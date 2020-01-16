تقرير تونسي: الإسماعيلي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف

زعمت إذاعة شمس أف أم التونسية وجود مفاوضات بين الإسماعيلي والتونسي فخر الدين بن يوسف من أجل الانضمام للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى دخول الإسماعيلي في مفاوضات مباشرة مع فخر الدين بن يوسف من أجل الحصول على خدماته.

ولن يدفع الإسماعيلي مقابل الصفقة لأي فريق، وسيكون عليه فقط الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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