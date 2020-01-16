تقرير تونسي: الإسماعيلي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف

الخميس، 16 يناير 2020 - 20:30

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - تونس - بنما

زعمت إذاعة شمس أف أم التونسية وجود مفاوضات بين الإسماعيلي والتونسي فخر الدين بن يوسف من أجل الانضمام للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الجناح التونسي صاحب الـ 28 عاما أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي، ليصبح حرا للتوقيع لأي فريق.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى دخول الإسماعيلي في مفاوضات مباشرة مع فخر الدين بن يوسف من أجل الحصول على خدماته.

أخبار متعلقة

فخر الدين بن يوسف يتحدث عن مواجهتي الأهلي.. ورأيه في الانتقال له خبر في الجول – عرض فخر الدين بن يوسف على الزمالك ثلاثي جديد يظهر للمرة الأولى في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة الإسماعيلى: همام طارق لم يطلب الرحيل.. وحددنا موعد عودته 5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

ولن يدفع الإسماعيلي مقابل الصفقة لأي فريق، وسيكون عليه فقط الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي.

وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.

كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17.

على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي

وصول أليو بادجي

بعد عودة كأس الأمم ليناير.. كاف يغير مواعيد تصفيات البطولة والمونديال

تريزيجيه: وصلت لمستوى "الوحش"

رابيد فيينا يكشف لـ في الجول سبب قلة أهداف بادجي

في الدوري فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

موندو ديبورتيفو: هافرتز سيكون صفقة ليفربول القياسية 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي: الإسماعيلي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف 38 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: الأهلي طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرضنا لضم صلاح محسن قبل 5 أيام 39 دقيقة | الدوري المصري
بعد التغييرات الأخيرة.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتيك: أرسنال يفاوض باريس سان جيرمان لضم مدافعه ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن الموعد الجديد لمواجهة الأهلي وإنبي.. وتغييرات في 5 مباريات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك