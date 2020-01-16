تشامبرلين: أهداف جيرارد في أنفيلد تلهمني

أوضح أليكس تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن أهداف أسطورة النادي ستيفن جيرارد بعيدة المدى كانت تلهمه قبل انضمامه للريدز.

وسجل تشامبرلين خمسة أهداف للريدز في جميع المسابقات هذا الموسم بعد غيابه عن معظم فترات الموسم الماضي.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هدفي الثاني في جنك مختلفًا. إنه هدف يمكنني أن أقدره كثيرًا بسبب مهارته".

وأضاف "الهدف جاء بأسلوب لا يتم تنفيذه كثيرًا، لكن بالنسبة لي الأهداف التي سجلتها ضد مانشستر سيتي وأرسنال في أنفيلد هي المفضلة لدي".

وأكمل "ليس هناك شعور أفضل من التسجيل أمام مدرج الكوب في ملعب أنفيلد. الشعور الذي شعرت به على الفور بعد هدف أرسنال، بالنسبة لي، هذا ما أعيش من أجله".

تابع قائلاً: "كنت أشاهد ستيفن جيرارد يسجل أمام مدرج كوب، وتخيلت كيفية هذا الشعور. مثل هذه الأهداف تعطيني الحماس".

وواصل "كان هدفي أمام جينك، يشبه تلك الأهداف إلى حد ما، لقد أدهشني بعض الشيء أنني جربت ذلك ونجح في الواقع".

وأتم "ربما أحب هذا الهدف أكثر بعد ذلك، لكن عندما أشاهد هدفي في مرمى مانشستر سيتي وهدفي في مرمى أرسنال، أشعر بالقشعريرة. تلك الأهداف التي استمتعت بتسجيلها أكثر".

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