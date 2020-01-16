تشامبرلين: أهداف جيرارد في أنفيلد تلهمني

الخميس، 16 يناير 2020 - 15:13

كتب : FilGoal

دوري ابطال أوروبا - ليفربول - تشامبرلين

أوضح أليكس تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن أهداف أسطورة النادي ستيفن جيرارد بعيدة المدى كانت تلهمه قبل انضمامه للريدز.

وسجل تشامبرلين خمسة أهداف للريدز في جميع المسابقات هذا الموسم بعد غيابه عن معظم فترات الموسم الماضي.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هدفي الثاني في جنك مختلفًا. إنه هدف يمكنني أن أقدره كثيرًا بسبب مهارته".

أخبار متعلقة

أليسون: قوة ليفربول؟ عندما يغيب أي لاعب لا يتغير مستوى الفريق سولشاير يلمح لصعوبة لحاق راشفورد بمواجهة ليفربول ليفربول لوكيل شاكيري: لن نتركه يرحل في يناير الجانب الآخر من كرة القدم - لماذا تغير الأندية شركات رعاية قمصانها.. القصة الكاملة

وأضاف "الهدف جاء بأسلوب لا يتم تنفيذه كثيرًا، لكن بالنسبة لي الأهداف التي سجلتها ضد مانشستر سيتي وأرسنال في أنفيلد هي المفضلة لدي".

وأكمل "ليس هناك شعور أفضل من التسجيل أمام مدرج الكوب في ملعب أنفيلد. الشعور الذي شعرت به على الفور بعد هدف أرسنال، بالنسبة لي، هذا ما أعيش من أجله".

تابع قائلاً: "كنت أشاهد ستيفن جيرارد يسجل أمام مدرج كوب، وتخيلت كيفية هذا الشعور. مثل هذه الأهداف تعطيني الحماس".

وواصل "كان هدفي أمام جينك، يشبه تلك الأهداف إلى حد ما، لقد أدهشني بعض الشيء أنني جربت ذلك ونجح في الواقع".

وأتم "ربما أحب هذا الهدف أكثر بعد ذلك، لكن عندما أشاهد هدفي في مرمى مانشستر سيتي وهدفي في مرمى أرسنال، أشعر بالقشعريرة. تلك الأهداف التي استمتعت بتسجيلها أكثر".

اقرأ أيضا

أليكس تشامبرلين ستيفن جيرارد ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد حسن: الفوز على مازيمبي وأول أغسطس سيكون رسالة قوية لمنافسي الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الزمالك: الأولوية لنظافة الشباك.. ونحاول تدارك هذه الأزمة ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - القناة يتعاقد مع مهاجم نادي مصر ساعة | مصر
تقرير: ساماتا قد يزامل تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - إشبيلية يعلن ضم يوسف النصيري ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - المصري (1) أسوان (1) فتحي يهدر فرصة التقدم ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك