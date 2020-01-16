سمير عثمان: لابد ألا نتعجل تطبيق تقنية الـVAR.. أتتذكرون الحكم الخامس؟

قال سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، إن هناك حالة من الاستعجال لتطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، مذكرا اتحاد الكرة بتجربة الحكم الخامس وما حدث من أخطاء بها بسبب عدم التدرب بشكل كاف.

وصرح سمير عثمان عبر قناة "تايم سبورت" قائلا: "هناك استعجال لتطبيق تقنية حكم الفيديو، هل نعلم إذا ما كان حكامنا مستعدون لذلك الأمر أم لا؟ اتحاد الكرة من يمكنه الإجابة عن هذا السؤال".

وأضاف "تقنية حكم الفيديو ليست مجرد محاضرات وورش عمل أو حتى تدريبات، لابد أن يعتاد حكام الدوري عليها في المباريات، جلبت أفضل من طبق التقنية في أوروبا لكن هذا الشخص لا يمكنه أن يمنح شهادات ورخص لا نظريا ولا علميا في 28 يوما فقط بقدرة الحكام على تطبيق التقنية".

وواصل "كانت هناك فرصة ذهبية وقت التوقف الطويل لكن لم يتم استغلالها، في رأيي أقترح أن تُلعب مباريات الدور الثاني في الدوري بشكل خارج الخدمة حتى نعتاد على التقنية نستخدمها مثل إنجلترا في أول مرة للرصد ثم بعد ذلك في الموسم الجديد نبدأ في التطبيق الفعلي للخاصية".

وأكمل "لأن أي أخطاء ستحدث وهناك التقنية، مثل أوروبا، سيكون القرار النهائي لحكم الساحة وليس حكم الفيديو، لأنها تقديرية للحكم الرئيسي، الشيء الوحيد الذي لا يوجد جدال عليه هو التسلل لأن هناك خاصيات وبرامج عبر الكمبيوتر تحدد ذلك".

وتابع "جلبنا معدات التقنية، يجب أن نمنح الحكام فرصة للتدرب عليها، بكل صراحة لن يرحم أحد الحكام لأنهم من سيدفعون الفاتورة لو حدثت أخطاء".

وأردف "لا نرغب في تكرار تجربة الحكم الخامس، كانت ممتازة لكن في مصر كيف تم تطبيقها؟ الحكام لم تتدرب بشكل جيد ونزلوا للملعب بدون تدريب أو تطبيق".

واستطرد "لدينا 2400 حكم، فقط 5 منهم لديهم رخصة التقنية وحضروا ورش العمل، حكم الساحة أيضا لابد من أن يحصل على رخصة وحكم غرفة الفيديو يجب أن يكون لديه رخصة ما يعني تواجد رخصتان في المباراة الواحدة".

وأكمل "لماذا قد يحصل حكم الساحة على رخصة؟ لأنه حينما يحتسب أي لعبة لابد أن يبلغ المشغل الموجود لما فعل ذلك ويناقشه، هل لدينا ذلك؟ المشغل ليس حكما، إنه شخص وسيط تمنحه التعليمات ليمنحها بدوره لحكم التقنية، أنا كحكم أتواصل مع المشغل".

وأضاف "لدينا مشغل وحيد فقط لكنه يتحدث الإنجليزية، هل يتحدث الـ54 حكما المتواجدين حاليا بنفس اللغة؟ هل لدينا 9 مشغلين على عدد المباريات في الأسبوع؟ لما أقول ذلك؟ نعم إنها تجربة ممتازة، لكن لابد ألا نستعجل في تطبيقها".

وأتم "الأمر مثل شخص تمنى اقتناء طائرة أو سيارة، لكنه لا يعرف كيف يقودها، فبالطبع لابد أن يتعلم أولا ثم يطير أو يقودها".

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد على وجود 4 سيارات متنقلة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدور الثاني من الدوري المصري، حسبما أوضح مصدر بالجبلاية لـFilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

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