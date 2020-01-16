رغم أحداث السودان.. الهلال: سنواجه الأهلي في ملعب الجوهرة الزرقاء

لا يشعر مسؤولو الهلال السوداني بالقلق من إمكانية نقل لقاء الفريق ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا خارج بلادهم.

وكانت السلطات السودانية أعلنت إغلاق الخطوط الجوية لأسباب أمنية طارئة وسط أحداث عنف بالسودان.

وقال حسن علي المدير العام لنادي الهلال "المباراة ستقام في الأول من فبراير وسط أجواء ودية وأخوية، وليفز الأفضل".

وأشار عبر برنامج اللعيب "ستقام المباراة في ملعب الجوهرة الزرقاء الذي استضاف لقاء النجم الساحلي منذ أيام".

وشدد "لدينا أمل كبير جدًا ومشروع، هل يشارك فريق في منافسة، ولا يكون لديه أمل؟!".

وواصل "لدينا حسابات دقيقة وإصرار كبير على المضي قدما في البطولة لنهايتها، لسنا خارج المنافسة، لقد سبق أن صعدنا للنهائي مرتين".

وأتم حسن علي "نتطلع هذا العام لما هو أبعد من المباراة، والتتويج بالكأس ما المانع؟".

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