مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو

قرر ريني فايلر مدرب الأهلي الاستغناء عن وليد أزارو مهاجم الفريق لقيد أليو بادجي مهاجمه الجديد في قائمته المحلية والإفريقية. وذلك حسبما صرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـFilGoal.com.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com أسباب الاستغناء عن أزارو كالتالي: "وجود بادجي ومروان محسن وجونيور أجايي ومحمود كهربا في الهجوم كاف للغاية لدعم ذلك المركز".

وأضاف "هناك أزمات قد تنجم عن عدم مشاركة اللاعب وخروجه من الحسابات بصفة دائمة".

وأردف "بالإضافة للحرص على مصلحة اللاعب، لأنه يفضل له إيجاد فرصة لنفسه مع ناد آخر".

الدولي المغربي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017.

وسجل المهاجم المغربي في 4 أهداف خلال 11 مباراة في هذا الموسم.

وسجل أزارو إجمالا 41 هدفا مع المارد الأحمر في 89 مباراة خاضها بقميصه.

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