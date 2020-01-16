مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو
الخميس، 16 يناير 2020 - 12:18
كتب : أحمد الخولي
قرر ريني فايلر مدرب الأهلي الاستغناء عن وليد أزارو مهاجم الفريق لقيد أليو بادجي مهاجمه الجديد في قائمته المحلية والإفريقية. وذلك حسبما صرح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لـFilGoal.com.
أليو بادجي
النادي : السنغال تحت 20
وليد أزارو
النادي : الأهلي
وأوضح المصدر لـFilGoal.com أسباب الاستغناء عن أزارو كالتالي: "وجود بادجي ومروان محسن وجونيور أجايي ومحمود كهربا في الهجوم كاف للغاية لدعم ذلك المركز".
وأضاف "هناك أزمات قد تنجم عن عدم مشاركة اللاعب وخروجه من الحسابات بصفة دائمة".
وأردف "بالإضافة للحرص على مصلحة اللاعب، لأنه يفضل له إيجاد فرصة لنفسه مع ناد آخر".
الدولي المغربي صاحب الـ24 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017.
وسجل المهاجم المغربي في 4 أهداف خلال 11 مباراة في هذا الموسم.
وسجل أزارو إجمالا 41 هدفا مع المارد الأحمر في 89 مباراة خاضها بقميصه.
video:1
اقرأ أيضا
مصدر مسؤول في الأهلي يكشف لـ في الجول: 3 أسباب وراء الاستغناء عن أزارو
خبر في الجول – بادجي يوقع عودة انضمامه لـ الأهلي.. وتلك تفاصيل الصفقة
الجانب الآخر من كرة القدم - لماذا تغير الأندية شركات رعاية قمصانها.. القصة الكاملة
حارس طنطا لـ في الجول: رهبة استاد القاهرة سبب خماسية الأهلي.. وهذا سبب تصفيقي بعد هدف الشيخ
بادجي القريب من الأهلي - سجل في مونديال الشباب.. صورة طائشة أغضبت الجماهير