خبر في الجول – بادجي يوقع عقود انضمامه لـ الأهلي.. وتلك تفاصيل الصفقة

الخميس، 16 يناير 2020 - 12:16

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي

وقع أليو بادجي المهاجم السنغالي لفريق رابيد فيينا، على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com بأن المهاجم السنغالي وقع بالفعل على عقود تربطه بالأهلي لأربعة مواسم ونصف مقبلة.

الصفقة وحسبما علم FilGoal.com، كلفت النادي الأهلي مبلغ 2 مليون يورو، تسدد على أقساط لمدة عام ونصف.

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من جهة أخرى، سيحصل أليو بادجي على 700 ألف دولار في الموسم، تزيد 50 ألف دولار كل موسم .

ومن المنتظر وصول أليو بادجي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الانضمام إلى تدريبات الفريق، قبيل المباريات المقبلة.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 يناير، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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