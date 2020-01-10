في الدرجة الثانية – نبيل محمود يخلف ساري في تدريب الرجاء

عيّن نادي الرجاء نبيل محمود مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد ساري بعد اجتماع مجلس الإدارة.

قال حسن سبيته المدير التنفيذي لنادي الرجاء لـ FilGoal.com: "نبيل محمود يبدأ تدريب الفريق بدءا من السبت المقبل، إذ يحصل لاعبو الرجاء على راحة يوم الجمعة".

وسبق لـ نبيل محمود قيادة الرجاء للصعود للدوري الممتاز موسم 2016-2017 بعدما قاد الفريق للفوز على بلدية المحلة في الأسبوع الأخير من الموسم.

وأضاف سبيته: "لدينا ذكريات جيدة مع نجم الزمالك السابق ونسعى لنعيش تلك الذكريات مجددا".

وأتم "تعاقدنا مع أربع صفقات خلال انتقالات يناير".

الرجاء يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة في مجموعة بحري إذ يفصله عن فاركو المتصدر 7 نقاط.

video:1

اقرأ أيضا

ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة

سسكا صوفيا يوضح حقيقة اقتراب مهاجمه من الأهلي

"حسام حسن لا يحب الاستسلام ولكن.."

مرشح مفاجأة لخلافة حسام حسن

هل تتأجل قمة الدوري؟