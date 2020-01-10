في الدرجة الثانية – نبيل محمود يخلف ساري في تدريب الرجاء

الجمعة، 10 يناير 2020 - 10:48

كتب : رضا السنباطي

نبيل محمود

عيّن نادي الرجاء نبيل محمود مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد ساري بعد اجتماع مجلس الإدارة.

قال حسن سبيته المدير التنفيذي لنادي الرجاء لـ FilGoal.com: "نبيل محمود يبدأ تدريب الفريق بدءا من السبت المقبل، إذ يحصل لاعبو الرجاء على راحة يوم الجمعة".

وسبق لـ نبيل محمود قيادة الرجاء للصعود للدوري الممتاز موسم 2016-2017 بعدما قاد الفريق للفوز على بلدية المحلة في الأسبوع الأخير من الموسم.

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – فاركو يتعاقد مع هداف بحري في الدرجة الثانية - مهاجم المصري السابق ينتقل إلى بني سويف في الدرجة الثانية – المدرب الرابع هذا الموسم.. الشهيدي مديرا فنيا لـ بيلا في الدرجة الثانية - كمونة: سنضم صفقتين لـ جمهورية شبين في يناير

وأضاف سبيته: "لدينا ذكريات جيدة مع نجم الزمالك السابق ونسعى لنعيش تلك الذكريات مجددا".

وأتم "تعاقدنا مع أربع صفقات خلال انتقالات يناير".

الرجاء يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة في مجموعة بحري إذ يفصله عن فاركو المتصدر 7 نقاط.

اقرأ أيضا

ريمونتادا أتليتكو تقتل برشلونة

سسكا صوفيا يوضح حقيقة اقتراب مهاجمه من الأهلي

"حسام حسن لا يحب الاستسلام ولكن.."

مرشح مفاجأة لخلافة حسام حسن

هل تتأجل قمة الدوري؟

في الدرجة الثانية الرجاء نبيل محمود

نرشح لكم

أخر الأخبار

500 دولار لكل تصد.. راين يبدأ حملة تبرع لمتضرري حرائق أستراليا 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الجونة يخاطب اتحاد الكرة للاحتجاج على حكم مباراته ضد أسوان 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: مورينيو مدرب كبير أحترم عقليته.. وماني يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راديو كتالونيا: خليفة فالفيردي؟ أبيدال يسافر إلى تشافي في قطر 34 دقيقة | أوروبا
سكاي: إنتر يتفق مع جيرو.. وصفقة تبادلية لتسهيل ضم إريكسن ساعة | أوروبا
ألكسندر أرنولد الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر.. وكلوب يتفوق على سولشاير ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك